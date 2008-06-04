Співачці Наталії Могилевській зробили чергову операцію на руці, повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

Днями Могилевська звернулася до лікарів, щоб, вийняти з руки залізну спицю, з якою ходила після аварії 28-го серпня 2007.

Операція по витягнення пройшла успішно. І вже за кілька годин після цього співачка приступила до роботи у студії.

Як писав ТаблоID, минулого літа водій Могилевської не справився з керуванням і врізався спершу в автобус, а потім у бордюр. В результаті, співачка отримала травму руки - був роздроблений лікоть.

Кращі фахівці Інституту хірургії і трансплантології АМН України рятували руку Могилевської майже дві години.

"Операція була досить складна й тонка, ми збирали осколки кістки за допомогою двох спиць і дротової конструкції. Тому довелося застосувати загальний наркоз", - розповідав тоді професор Олександр Радомський, пише газета.

Після тієї операції був тривалий відновлювальний період. Наталя розповідала, що лікуючий лікар радив розробляти їй руку за методом спортсменів: класти кінцівку на лід і згинати-розгинати багато разів, а це дуже боляче.

Вже через місяць після аварії та операції Могилевська взяла участь у шоу "Танці з зірками-3".

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