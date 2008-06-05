Білозір просить робити різницю між книгарнями і казино

Народні депутати, члени партії «Єдиний Центр» будуть лобіювати у Верховній Раді продовження на три роки (до 2012 року) особливого режиму оподаткування суб’єктів видавничої справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», про це під час круглого столу щодо підтримки книговидання в Україні (ініційованого «Єдиним Центром») повідомила народний депутат Оксана БІЛОЗІР.

За її словами, «Єдиний Центр» підготував відповідний законопроект, яким передбачається внесення змін до Законів України «Про єдиний митний тариф», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств».

«Ці зміни не тільки продовжать термін дії митних і податкових пільг для ввезення в Україну поліграфічної продукції, а також звільнять від оподаткування прибутки українських видавництв до 1 січня 2012 року», – зазначає О.БІЛОЗІР.

Під час круглого столу, у якому взяли участь керівники ряду провідних українських видавництв, обговорювалось запровадження імпортного мита, як компенсаційного заходу субсидування книговидавництва. «Ринок практично монополізований продукцією іноземних видавців, частка російської книги на українському ринку сягає 90%, – наголосила О.БІЛОЗІР. – Тому відрахування певного відсотка з імпортної книжки на підтримку української стало б суттєвим поштовхом для розвитку вітчизняного книговидавництва».

Видавці схвально відреагували на переважну більшість ініціатив «Єдиного Центру», відзначивши першочергову значимість таких запропонованих заходів як удосконалення системи кредитування через часткове покриття видатків на сплату відсотків, продовження преференцій для української книги і для сфери її розповсюдження.

«Необхідно запровадити сприятливий економічний режим для книжкових магазинів, адже книга – це суспільний продукт високої вартості і не можна встановлювати для книгарень таку ж орендну плату, як для супермаркетів чи казино», – зауважила О.БІЛОЗІР.

Вона також додала, що «Єдиний Центр» пропонує законотворцям подумати над встановленням певної квоти (наприклад, 30%) для української книжки на полицях магазинів, а також над доцільністю віднести рекламу книг до соціальної реклами.