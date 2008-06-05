”Секс і місто” в п`ятірці найуспішніших фільмів

Касовий успіх фільму `Секс у великому місті`, знятого на основі культового серіалу, перевершив всі очікування - тільки за перший уїкенд після виходу в прокат в США він зібрав 55,7 мільйона доларів, повідомила в неділю увечері компанія `Warner Bros`.

Творці картини очікували, що вона принесе близько 30 мільйонів доларів.

Таким чином, лірична комедія потрапила в п`ятірку найкасовіших фільмів всіх часів після блокбастерів `Матриця. Перезавантаження`, `Пристрасті Христові`, `300` і `Ганібал`.

`Це щось неймовірне. Те, що демонструє публіка, викликає захоплення і боязкість`, - заявила акторка Сара Джесіка Паркер, рекламні плакати якої ще задовго до прем`єри можна було побачити в метро, на жовтих нью-йоркських таксі і міських автобусах.

На Манхеттені у вихідні вишикувалися черги у кінотеатрів, причому 85% квитків було куплено представницями слабкої статі. Хоча після бурхливої п`ятниці, яка принесла 26 мільйонів доларів, черги стали помітно менше, а збори істотно скоротилися.

Реакція нью-йоркських глядачів, а точніше глядачок, розділилася - одні виражають на сайтах повне захоплення, інші - розчарування. У нью-йоркських чатах можна знайти такі протилежні відгуки як `погано написано, погана історія, погані герої, поганий фільм`, або - `вперше в житті не спала на кіно, яке йшло після півночі, і завтра піду знову - вже з мамою`.

Деякі прихильниці знаходять `дивно правдивою` історію, що оповідає про перипетії життя чотирьох подруг - мешканок Манхеттена, яким особисте щастя дається важкіше, чим кар`єра. Їх грають Сара Джесіка Паркер, Ким Кетролл, Крістін Девіс і Синтія Никсон.

Деякі визнають, що картина - повна фікція. `Це кіно - втеча з реальності. Ні у мене, ні у моїх подруг немає ні апартаментов за півмільйона доларів, ні туфель за 500 доларів, ні струнких гарячих хлопців навколо`, - написала читачка `Нью-Йорк Таймс`.

Для багатьох шанувальниць фільму `Секс у великому місті` він став своєрідною енциклопедією стилю і гідом нью-йоркського шопінга. Спритні торговці на Манхеттене просто виставляють фото героїнь в своїх вітринах, і трюк спрацьовує - покупці не обходять такі магазини стороною.

У основу серіалу `Секс у великому місті` лягла однойменна книга Кендес Бушнелл - автора колонки в New York Observer, в якій вона іронічно описувала стосунки між чоловіками і жінками - жителями сучасного Нью-Йорка. Шість сезонів культового серіалу транслювалися по ТБ з 1998-го по 2004 рік, серіал був удостоєний 125 номінацій на різні кінонагороди і восьми `Золотих глобусів`.

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