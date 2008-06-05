Китай продовжує бойкот Шерон Стоун

Голлівудську зірку Шерон Стоун продовжують бойкотувати у Китаї після її необдуманих і не зовсім коректних висловлювань з приводу "поганої карми" цієї країни.

Так, акторки, зокрема, немає у списку гостей Шанхайського Кінофестивалю, повідомляє "Reuters" із посиланням на китайські медіа.

"Стоун та її фільми ніколи більше не з‘являться на Міжнародному Шанхайському кінофестивалі", - заявила прес-секретар фестивалю Тань Бінь, пише "China Daily" із посиланням на сайт Xinmin.cn.

Як вже писав ТаблоID, гнів Китаю Стоун викликала, коли нещодавній трагічний землетрус у Китаї назвала його "поганою кармою", а Далай Ламу - своїм "гарним другом".

І хоча пізніше акторка таки принесла свої вибачення за ці слова, китайці, вочевидь, не збираються поки пробачати зірку "Основного інстинкту".

Шанхайський кінофестиваль, як пише "The Associated Press", відбудеться 14-22 червня.

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