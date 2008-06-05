У Санкт-Петербурзі вперше за 160 років публіка побачила картину Ватто “Сюрприз”

Знаменитий аукціон "Christies" привіз до Росії виставку робіт, які продаватимуть на наступних торгах. Серед них – унікальне полотно, яке вважали втраченим.

Картину французького живописця Антуана Ватто “Сюрприз”, якої публіка не бачила 160 років, вперше виставили на огляд у Санкт-Петербурзі. Полотно, написане у 18 сторіччі, вважали знищеним. Про нього знали лише завдяки копії 19 сторіччя, яку зберігають у Букингемському королівському палаці. Картину знайшли несподівано у березні цього року в будинку, розташованому у віддаленому районі Англії. Власники житла, а отже й культурної знахідки, навіть не підозрювали, якою цінністю володіють.

Джеймс Брюс-Жардін, керівник відділу старовинного живопису аукціону "Christies": "Нас попросили оцінити речі будинку в Англії. Ми з колегами із інших відділів поїхали туди. Там були роботи різних майстрів минулого, але найбільше нас зацікавила картина, яка висіла на стіні у вітальні. Це був Ватто. Власники не знали, що це за полотно. Значущою вони вважали іншу роботу, яка насправді не була цінною".

Експерти називають це найважливішим відкриттям за останні 25 років. Ця робота – частина виставки “Від Ватто до Моне”, яку привіз до північної російської столиці аукціон "Christies". Картини виставки продаватимуть на торгах аукціону, що пройдуть у Лондоні у липні. За новознайденого Ватто аукціонери сподіваються отримати до 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

До Петербурга виставку “Від Ватто до Моне” аукціонери привезли тому, що вважають російський ринок мистецтва дуже перспективним. Представники “Christies” розраховують, що серед відвідувачів виставки будуть і потенційні покупці.

ICTV