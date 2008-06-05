У Батурині в неділю відбудеться козацьке свято

8 червня у Батурині Чернігівської області пройде козацьке свято, повідомили УНІАН в управлінні культури і туризму Чернігівської облдержадміністрації.

У рамках свята відбудуться козацькі забави та показові виступи Федерації історичного фехтування.

Програмою також передбачено покладання квітів до пам’ятного знаку Батуринської трагедії 1708 року, урочисту ходу до парку “Кочубеївський”, покладання квітів до Кургану Слави, каплички “Остання Тарасова дорога” і пам’ятника “Скорботна мати – України”.

Гості свята матимуть нагоду оглянути виставки майстрів народної творчості, Чернігівського обласного історичного музею ім. В.Тарновського „Я козачка твоя”, „Чернігівщина туристична запрошує”, відвідати дитячий і козацький курені, подивитись козацькі забави.

У концертній програмі візьмуть участь духовий оркестр, ансамбль пісні і танцю “Сіверські клейноди” Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.