У Ялті створять і запустять в небо «надувну газету»

Завтра, 7 червня, в Ялті місцеві журналісти встановлять новий рекорд України – створять першу в країні надувну газету і запустять її в небо.

Організатор свята - Громадська організація «СМІ-Клуб», учасниками заходу стануть 14 ялтинських ЗМІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори, на надутих гелієм повітряних кулях, діаметром 1,7 метра, будуть представлені бренди ялтинських ЗМІ.

«Під час свята редакційні колективи разом зі всіма бажаючими глядачами створять святкові випуски газет, написавши їх прямо на кулях. Коли всі «газети» будуть готові, кулі зв`яжуть між собою і запустять в небо», - повідомили організатори.

Мета свята - популяризація ялтинських ЗМІ, можливість прикувати увагу до роботи журналістів. Для глядачів приготовані конкурси і вікторини на теми, пов`язані з журналістикою, а також спецконкурси, учасники яких відчують себе в «шкурі» журналіста.

Розважати присутніх будуть вокальні і танцювальні колективи Ялти.

За колективним рішенням членів «ЗМІ - Клубу» на святі не буде політичної і комерційної реклами - імена спонсорів, які допомогли організувати захід, озвучено не буде.