Фінал «Дитячого Євробачення 2009» відбудеться в Україні

Фінал дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» відбудеться в Україні, в міжнародному дитячому центрі «Артек».

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», про це було досягнуто згоди на переговорах між організаторами українського етапу «Дитячого Євробачення» (фонд «Україна 3000», Національна телекомпанія України та МДЦ «Артек») та Європейською телерадіомовною спілкою.

Нагадаємо, МБФ «Україна 3000» виступив партнером з організації національного відбіркового конкурсу «Дитяче Євробачення 2007». Зокрема зусиллями Фонду була проведена низка заходів для фіналістів Національного етапу «Дитячого Євробачення», а також організовано поїздку українського переможця – Ілони ГАЛИЦЬКОЇ з Миколаєва – на європейський фінал до Роттердама.

8 грудня 2007 року представники організаторів українського фіналу дитячого «Євробачення» зустрілися у Роттердамі з керівництвом Європейської телерадіомовної спілки. Головною темою розмови стало обговорення можливості проведення дитячого конкурсу «Євробачення» 2009 року на території України, у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Тоді керівництво ЄТС виявило зацікавленість до цієї пропозиції. Голова Наглядової групи Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення» Стів Де КОНІНК-ДЕ БУК сказав, що навесні 2008 року буде проведено засідання керівної групи, яка прийме рішення щодо місця проведення Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення – 2009».