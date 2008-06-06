Відзначення 1020-річчя хрещення Русі має сприяти церковному єднанню - Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що відзначення 1020-річчя хрещення Русі має сприяти церковному єднанню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи результати зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка відбулася сьогодні під час робочого візиту В.ЮЩЕНКА до Росії.

Президент України зазначив, що хрещення Русі 1020 років тому було надзвичайно важливою подією для православної церкви. За його словами, важливо, щоб «і світські, і церковні заходи, які мають бути проведені у липні, були здійснені у максимально узгодженому форматі».

За словами В.ЮЩЕНКА, позиція української сторони щодо відзначення 1020-річчя хрещення Русі полягає у тому, що «це має бути свято, а не демонстрація почуттів нехарактерних даному святу». Він наголосив, що заходи з нагоди згаданої річниці мають бути використані для демонстрації церковного єднання, зокрема, для зближення православних церков України.