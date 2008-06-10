Ані Лорак восени проведе тур по Україні

Народна артистка України Ані Лорак збирається восени провести концертний тур по Україні.

Виконавиця зазначив, що в ході туру відвідає 25 міст України. Також вона проінформувала, що російський композитор Ігор Крутий запросив її взяти участь в конкурсі Нова хвиля в Юрмалі.

Нагадаємо, що на пісенному конкурсі Євробачення-2008 Ані Лорак з піснею Shady Lady, одержала 230 балів. Переможцем конкурсу став росіянин Діма Білан з композицією Believe Me (272 бали). Третє місце завоювала співачка Каломіра з Греції з піснею Secret Combination (218 балів).

Кореспондент