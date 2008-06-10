Письменники та книжкові майстри – в «Країні Мрій»

Цього року вперше в дворі музею Гончара буде споруджено Літературну сцену, з якої гості фестивалю почують виступи відомих українських літераторів (наприклад, Оксани Забужко), етночитання молодих поетів та побачать справжній поетичний театр. Сцена працюватиме в суботу з 15.00 до 18.00, а в неділю – з 14.00 до 18.00.

Книжкові майстри Громадяни "Країни Мрій" також зможуть придбати книжку на будь-який смак у майстрів книговидавництва на книжковому ярмарку, що розміститься між музеєм Гончара та Алеєю Майстрів.

Гості фестивалю зможуть побачити на власні очі процес глибокого друку на справжньому офортному станку, а охочі – зможуть навіть приміряти на собі професію друкаря.

На ярмаркові також діятимуть дві міні-сцени: «Зелений Запорожець» та «Чумацький Віз» – на них демонструватимуть свої уміння та спілкуватимуться з читачами майстри-письменники. Ярмарок працюватиме в суботу та неділю з 12.00 до 19.00.

Програма літературної сцени Субота, 21 червня

15.00-16.00 – “Поезія рівнодення”

Літературні читання проекту “Інша література”. Учасники: Борис Гуменюк, Сергій Пантюк, Іван Андрусяк, Анатолій Дністровий, Світлана Поваляєва, Роман Скиба, Олекса Губський у супроводі сучасних українських бардів Воломира Кучинського, Лесі Найдюк та Віктора Нестерука.

16.00-18.00 – Етночитання письменників- „двотисячників”.

Учасники: Валерій Богуненко, Артем Захарченко, Олена Захарченко, Олесь Корж, Галя Ткачук, Настя Мельниченко, Анна Хромова, Оля Ковалевська, Ганна Яновська та багато інших. Кобзарський супровід. Модератори – Артем та Олена Захарченки.

Неділя, 22 червня

14.00-15.00 – Поети “Зони Овідія”.