У Києві відбудеться фестиваль національних культур “Фольклорама”

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН начальник Головного управління у справах національностей та релігій Київської міської державної адміністрації Ольга ВЛАСЕНКО, фестиваль є спільним проектом управління та Ради національно-культурних громад міста Києва.

Фестиваль проводиться для того, щоб показати розмаїття культур різних етносів, представники яких проживають у столиці, наголосила О.ВЛАСЕНКО.

За її словами, у рамках фестивалю учасники пройдуть урочистою ходою по Хрещатику. З самого ранку буде розгорнуте “Наметове містечко дружби”, в якому його учасники ознайомлять гостей зі своїми культурами, звичаями та традиціями, проведуть презентації творчих колективів та національних об’єднань.

О 12.00 під Аркою дружби народів розпочнеться чотирьохгодинний гала-концерт, у якому візьмуть участь понад 20 кращих творчих колективів та виконавців – представників національно-культурних громад столиці.

О.ВЛАСЕНКО висловила сподівання, що у майбутньому цей фестиваль стане частиною іншого фестивалю - “Країна мрій”, який проходитиме в цей же день на Співочому полі у Києві.

Заслужена актриса України, спеціальний гість “Фольклорами” ІНЕШ повідомила, що у заході візьмуть участь представники російських, німецьких, грузинських, казахських, єврейських, грецьких, корейських, литовських, польських та інших національно-культурних товариств Києва. Спеціальними гостями фестивалю будуть ВІА “Кобза”, а також переможниця телевізійного конкурсу “Крок до зірок” Діана МИРОШНИЧЕНКО.

Крім того, О.ВЛАСЕНКО повідомила про інші плани управління у справах національностей та релігій КДМА, серед яких видання щомісячної газети національних меншин, відкриття недільних шкіл для вивчення мов національних меншин, які проживають у місті.