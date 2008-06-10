Пол МакКартні попросив у Пінчука велосипед
Та велів прибрати... зображення тварин
Легендарний бітл сер Пол МакКартні привезе до Києва одразу трьох кухарів. Окрім того обслуговувати “кухню” сера будуть кілька українських помічників, які допомагатимуть британцям купувати в Києві найсвіжіші екологічно чисті продукти. Про це на прес-конференції повідомили представники Фонду Віктора Пінчука.
Сер Пол уже замовив горішки та соєве молоко. Також організатори концерту зараз думають над тим, що можна запропонувати йому з української кухні. Основне меню МакКартні та його групи складатимуть овочі, фрукти, молочні продукти.
Увесь побут співака “обертається” навколо вегетаріанства, тож на вимогу МакКартні у його номері у готелі не повинно бути шкіряних меблів та навіть... будь-яких зображень тварин. Натомість сер Пол попросив поставити у його номері рояль, а у гримерці – кілька пальм.
Напевно для шанувальників бітла організатори концерту повідомили, що МакКартні дуже любить квіти. Найулюбленіші – білі лілії «Касабланка», білі, блідорожеві троянди та польові квіти.
Києвом сер Пол пересуватиметься на автомобілі Jaguar Daimler Super 8. Але разом з тим попросив підготувати велосипед. Він має бажання здійснити вело подорож по Києву, й попросив зробити для нього екскурсію найвизначнішими місцями української столиці.
Приїде сер Пол МакКартні до Києва 13 червня чартером, відбуде 15. 15 червня офіційно відкриє також персональну виставку своїх робіт у ПінчукАртЦентрі.
На Майдані Незалежності йде активна підготовка до концерту сера Пола МакКартні, що відбудеться 14 червня, о 21 годині. Шоу проходитиме під назвою Independence Concert. Організатори запевняють, що подібного шоу, яке відбудеться 14 червня, ще не було, і, можливо, уже й не буде. Усе, що зараз готується на Майдані, це «ексклюзив».
Independence Concert транслюватиметься в кількох містах України. Зокрема, в Одесі, Донецьку, Львові, Харкові, Дніпропетровську.
Участь у підготовці концерту беруть фахівці з 8-ми країн світу – України, Великобританії, США, Бельгії, Швейцарії, Латвії, Польщі та Росії. Загалом в підготовці шоу задіяно 500 людей.