МакКартні пройде експрес-курс української мови

Перед концертом, який відбудеться 14:00 червня о 21:00 в Києві, Пол МакКартні прямо за лаштунками сцени візьме урок у викладача української мови.

Про це повідомляє прес-служба Фонду Віктора Пінчука. МакКартні має намір освоїти мову менш ніж за одну годину, аби поспілкуватись з аудиторією.

Організатори кажуть, що шоу, яке триватиме 150 хвилин, складатиметься з пісень “The Beatles”, “Wings” і самого Пола МакКартні. Очікується, що під час концерту МакКартні виконає більше 30 супер-хітів.

Проте, окрім виконання популярних пісень, Пол також планує поспілкуватись з глядачами, причому українською мовою.

Один з членів команди МакКартні сказав: «Полу подобається розмовляти з аудиторією їх рідною мовою.Це робить вечір більш дружнім, більш особистим для кожного глядача. Пол – музикант, у нього хороший слух, і це допомагає йому вивчати мови на фонетичному рівні досить швидко».