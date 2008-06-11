Ані Лорак увіковічнять на Алеї зірок у Чернівцях

Ім’я буковинки Ані ЛОРАК, яка тріумфально виступила на конкурсі «Євробачення – 2008» у Белграді, з’явиться на Алеї зірок у Чернівцях у жовтні цього року, коли відзначатиметься 600-річний ювілей міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК у відповідь на пропозицію губернатора Буковини Володимира КУЛІША встановити таку зірку в обласному центрі.

«Питання про відкриття зірки Ані ЛОРАК на Алеї зірок в Чернівцях було принципово вирішене ще рік тому, до Дня міста 2007 року. Тепер я лише це можу підтвердити», - сказав М.ФЕДОРУК.

За його словами, міська комісія, яка займається цими питаннями, внесла пропозицію встановити зірку Ані ЛОРАК на Алеї зірок в ювілейному 2008 році і «з цією пропозицією погодився виконком міської ради».

М.ФЕДОРУК також зізнався, що одним із перших привітав Кароліну із тріумфальним виступом на «Євробаченні». «Дуже приємно і символічно, що такий успіх Кароліна здобула саме у рік відзначення 600-річчя Чернівців, що її підтримали у багатьох країнах Європи. Будемо раді серед найдорожчих гостей ювілею зустрічати і нашу Кароліну. Вдячні їй за підтримку високого іміджу Чернівців та України», - зазначив М.ФЕДОРУК.

Як повідомляв УНІАН, голова Чернівецької облдержадміністрації В.КУЛІШ звернувся з листом до міського голови Чернівців М.ФЕДОРУКА з клопотанням встановити на «Алеї зірок» на Театральній площі Чернівців «зірку» Ані ЛОРАК.

«За вагомий особистий внесок у популяризацію української культури у світі, високу пісенну майстерність Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА нашій землячці Кароліні КУЄК (Ані ЛОРАК) присвоєно почесне звання «Народний артист України, - йшлося у переданому УНІАН зверненні Володимира КУЛІША до мера Чернівців Миколи ФЕДОРУКА.- Успішний виступ Ані ЛОРАК на «Євробаченні-2008» ще раз засвідчив непересічність таланту молодої співачки і підтвердив статус Буковини як пісенної столиці України».

Вперше Володимир КУЛІШ висловив таку ініціативу торік на урочистому прийомі на честь співачки після її сольного концерту у Чернівцях. Тоді голова облдержадміністрації вручив уродженці міста Кіцмань Чернівецької області Почесний знак "Герб Буковини", «який нагадуватиме їй про рідний край", а також пообіцяв звернутися до міської влади з проханням "запалити" зірку Ані ЛОРАК на "Алеї зірок", де на сьогодні увіковічені імена видатних буковинців, які принесли славу своєму краю.

Сьогодні серед багатьох імен буковинців на Алеї зірок у Чернівцях розміщені «зірки» композитора Володимира Івасюка, співаків Назарія Яремчука і Софії РОТАРУ, поета-пісняра Михайла Ткача та акордеоніста Яна ТАБАЧНИКА.