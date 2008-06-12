Ющенко передав співчуття рідним і близьким Анатолія Перепаді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив щире співчуття з приводу передчасної смерті видатного українського письменника-перекладача Анатолія Перепаді.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Від нас відійшов у вічність талановитий творець української «держави слова», який збагатив наш культурний Олімп шедеврами великих гуманістів світу. Світла пам`ять про Анатолія Олексійовича завжди буде в наших серцях», - йдеться у телеграмі глави держави на адресу рідних, близьких і друзів А.Перепаді.

Як повідомляли ЗМІ, внаслідок ДТП на одній з київських вулиць загинув відомий український перекладач романських мов А.Перепадя.

Довідка УНІАН. А.Перепадя народився в 1935 році на Кіровоградщині. Закінчив факультет журналістики Київського університету. В його перекладах українською вийшли твори Бальзака, Сент-Екзюпері, Камю, Макіавеллі, Сервантеса, Петрарки та ін. Лауреат багатьох перекладацьких премій. Зокрема, двічі – премії «Сковорода», яку Посольство Франції надає за кращий переклад. Кавалер французького Ордена мистецтва і літератури Золотих пальм. Лауреат французько-украинської премії ім. Миколи Зерова.