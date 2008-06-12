У Полтаві Пушкіну помстилися за Мазепу

14:03, 12 червня 2008
Культура
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Петро постраждав першим

У Полтаві невідомі особи облили фарбою пам`ятник Пушкіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави, на 5-метровий бюст було вилито дві банки фарби - жовтого і блакитного кольору.

За інформацією Російської громади Полтавської області, поряд із пам`ятником на стіні будинку з’явився напис «Помста за Мазепу!».

Нагадаємо, що 12 жовтня 2007 року в Полтаві був облитий фарбою пам`ятник Петру I.

 

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