У Полтаві Пушкіну помстилися за Мазепу

У Полтаві невідомі особи облили фарбою пам`ятник Пушкіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави, на 5-метровий бюст було вилито дві банки фарби - жовтого і блакитного кольору.

За інформацією Російської громади Полтавської області, поряд із пам`ятником на стіні будинку з’явився напис «Помста за Мазепу!».

Нагадаємо, що 12 жовтня 2007 року в Полтаві був облитий фарбою пам`ятник Петру I.