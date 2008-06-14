Концерт Пола Маккартні транслюватимуть у прямому ефірі

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності відбудеться концерт колишнього учасника легендарного британського гурту The Beatles Пола МАККАРТНІ Independence Concert.

Артист прибув до України на запрошення бізнесмена і мецената Віктора ПІНЧУКА.

Концерт розпочнеться о 21.00.

Він транслюватиметься у прямому ефірі на «Новому каналі». На центральних площах Одеси, Львова, Харкова, Донецька і Дніпропетровська великих міст будуть встановлені екрани, з яких також можна буде побачити концерт.

Для концерту збудували величезну сцену - шириною 53 метри, завглибшки - 22, висотою - 20 метрів. Її почали встановлювати ще 4 червня - за 10 днів до концерту. Порядок на концерті підтримуватимуть 3 тис. міліціонерів, а охоронятиме зірку приватна українська компанія.

Крім того, П.МАККАРТНІ презентує в «ПінчукАртЦентрі» виставку своїх художніх робіт.

Відомі українці, бізнесмени, політики, іноземні дипломати та інші гості, яких Фонд Віктора Пінчука запросив відвідати концерт П.МАККАРТНІ як VIP-персон, зможуть приєднатися до благодійної акції зі збору коштів на обладнання Дитячого відділення Національного інституту раку, яку організовує Фонд.

У зв’язку із проведенням концерту П.МАККАРТНІ станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита для входу та виходу пасажирів з 14.00 до 24.00 і працюватиме лише як пересадочний вузол з лінії на лінію.