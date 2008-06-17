Помер творець Термінатора і Хижака

У Лос-Анджелесі 15 червня помер художник зі спецефектів Стен Уїнстон (Stan Winston), чотирикратний володар премії "Оскар" американської кіноакадемії. Про це повідомляє ShockTillYouDrop.com. Цю інформацію підтверджує сайт Aintitcool.сom.

62-річний Стен Уінстон працював над роботами трьох "Термінаторів", динозаврами "Парку Юрського періоду", монстрами з "Чужих" і "Хижака".

"Оскара" Уїнстону принесла робота над візуальними ефектами таких картин, як "Чужі", "Термінатор-2: Судний день" (дві статуетки – за грим і візуальні ефекти) Джеймса Камерона, а також "Парк Юрського Періоду" Стівена Спілберга.

Стен Уінстон також був номінований на "Оскара" за грим до фільмів "Бетман повертається" і "Едвард руки-ножиці" Тіма Бертона, за візуальні ефекти до "Хижака" Джона Мактірнана, картин "Загублений світ" і "Штучний розум" Стівена Спілберга.

Однією з останніх робіт Уінстона стала стрічка "Залізна людина" студії Marvel. Крім того, він працював художником зі спецефектів четвертого "Термінатора" – "Terminator Salvation: The Future Begins".

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