Книжкових магазинів в Україні стане більше

Кабінет міністрів має намір відновити торгову мережу з продажу книг.

Про це мовиться в повідомленні прес-служби віце-прем`єр-міністра Івана Васюника.

Відповідне розпорядження Кабміну було підтримане на засіданні урядового комітету з гуманітарної і соціальної політики під головуванням Васюника.

Розпорядженням, зокрема, встановлюються вимоги мінімального забезпечення книготорговими послугами для міст – 1 книжковий магазин на 20 тисяч населення, для міст з населенням від 5 до 10 тисяч – 1 відділ книжкової торгівлі, для сіл з населенням менше 5 тисяч – 1 книжковий кіоск.

За даними Державного комітету з телебачення і радіомовлення, в Україні на 100 тисяч населення доводиться 1 книжковий магазин.

Нагадаємо, що 28 травня Кабмін затвердив державну цільову програму з популяризації вітчизняної продукції книговидавця на 2009-2012 роки.

Уряд оцінює виконання вказаної держпрограми в 1,08 мільярда гривень.

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