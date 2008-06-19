Демієн Херст продасть на Sotheby`s ”Золотого тельця” (фото)

Головним лотом на аукціоні робіт британського художника Демієна Херста, який пройде 15 і 16 вересня в лондонському офісі Sotheby`s, стане об`єкт під неофіційною назвою "Золотий телець", оцінений в 12 мільйонів фунтів стерлінгів (23,5 мільйона доларів). Формально робота називається "Beautiful Inside My Head Forever" ("Краса в моїй голові назавжди"), уточнює агентство Bloomberg.

Об`єкт є триметровим акваріумом, заповненим формаліном, в який поміщена туша бика. Роги і копита тварини пофарбовані золотою фарбою, а його голова увінчана диском з чистого золота.

На думку Херста, чиї роботи дорожчають рік у рік, продавати свої твори на аукціоні – це "дуже демократично", "це природна еволюція сучасного мистецтва".

Lenta.ru