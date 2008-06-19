Сергій Лозниця одержав головний приз Краківського кінофестивалю за «Уявлення», а зйомки свого першого художнього фільму почне вже в кінці 2008-го в Україні.

Документальний фільм "Уявлення" Сергія Лозниці одержав головний приз повнометражного конкурсу 48-го Краківського кінофестивалю – Золотий Ріг.

"Уявлення" – спільний фільм Росії, України і Німеччини, колаж з радянських кіножурналів "Наш край" 50-х і 60-х років. Це документальна хроніка, яка завдяки монтажу виглядає як щось середнє між язичницьким святкуванням і фільмом жахів. У своєму дослідженні кінопропаганди Лозниця не використав закадрового тексту: хроніка говорить сама за себе.

Крім "Золотого Рогу" творцям картини, Краківський кінофестиваль присудив почесну грамоту колективу операторів, що знімали "Наш край": "неназваним і часто невідомим операторам архівних хронік".

– Я хотів би зіштовхнути в одній картині два різні підходи до документального матеріалу, – каже Сергій Лозниця, – нейтральний, – коли автор фільму пропонує глядачеві самостійно виробляти відношення до того, що він бачить на екрані, і пропагандистський, коли це відношення нав`язується автором глядачеві.

Краківський кінофестиваль присвячений документальному, анімаційному та короткометражному кіно, існує з 1961 року. Але окремий приз за повнометражні документальні фільми був введений лише минулого року.

Олег Кохан (продюсер, SOTA Cinema Group) зазначає, що «Уявлення – це безкомпромісний і шокуючий фільм, як і попередня «Блокада» та інші роботи Сергія Лозниці, що заслужено одержали визнання світового кіноспівтовариства і ще поки, на жаль, не так широко відомі в Україні. Наша ж спільна робота над першим художнім фільмом цього режисера «Щастя моє», зйомки якого почнуться в кінці 2008, сподіваюся, стане подією не тільки для України.

Зйомки першого повноформатного художнього фільму Сергія Лозниці «Щастя моє» пройдуть в Україні в кінці 2008 - першій половині 2009 року, а світова прем`єра запланована на початок 2010. Партнерами SOTA Cinema Group (Україна) у виробництві і просуванні картини виступають Німеччина і Нідерланди.