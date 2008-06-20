У Москві відкрився увілейний кінофестиваль (фото)

У столичному кінотеатрі "Пушкінський" відбулася урочиста церемонія відкриття 30-го Московського міжнародного кінофестивалю.

Фестиваль відкрився світовою прем`єрою американського фільму "Хенкок".

Головними зірками церемонії стали Уїлл Сміт і Шарліз Терон, прибулі до Москви на презентацію своєї картини "Хенкок", яка стала фільмом-відкриттям ММКФ.

З почесних гостей на червоній доріжці був відмічений японський режисер Такеши Китано, якому вручили почесний приз фестивалю за досягнення в кіномистецтві і режисер Емір Кустуріца, фільм якого «Мара донна очима Кустуриці" закриватиме ювілейний ММКФ.

У конкурсну програму кінофестивалю включено 30 картин, з них в основному показі братимуть участь 16 стрічок, у виробництві яких брало участь 18 країн. Україну в основному конкурсі кінофестивалю представить нова картина Романа Балаяна «Райські птахи, світова прем`єра якої відбудеться 21 червня. Українську картину на фестивалі представлять режисер Роман Балаян, продюсер Олег Кохан, а також Олег Янковський, Оксана Акіньшина та Андрій Кузічев, які виконали головні ролі у фільмі.

Голова журі нинішнього ММКФ Л.Ульман перед початком церемонії пообіцяла відібрати кращі з них.

– Якщо фільм примусить мене посміхнутися, принесе мені задоволення і зачепить моє серце, значить, він вдався, – каже актриса. - Коли ми бачимо стрічку, яка чого вартує, ми відразу пізнаємо її".

Кінофестиваль триватиме до 28 червняю.