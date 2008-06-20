На вихідні гріх не побувати у «Країні мрій»
13:26, 20 червня 2008Культура
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Цьогорічний фестиваль – ювіляр
Народні гуляння національного фестивалю стартують завтра на Андріївському узвозі столиці Купальською ходою.
Цьогорічний фестиваль – ювіляр, пише видання «Газета по-киевски». Уже п`ять років «Країна мрій» запалює у серцях українців вогонь творчості.
Крім стандартних музичних сцен та звичної Алеї Майстрів, де представлять свої роботи народні майстри, киянам і гостям міста покажуть майданчик японського мистецтва і запропонують відвідати книжковий ярмарок.
У «Країні мрій» працюватиме дитячий майданчик з народними іграми для малюків.
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