У неділю в парку ім.Шевченка відбудеться святкування Дня молоді

У неділю, 29 червня, в столичному парку ім. Тараса Шевченка на вулиці Володимирській відбудеться музична акція «Ти молодий!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківської райдержадміністрації Києва, акція організована керівництвом району з нагоди традиційного молодіжного свята, яке відзначається щорічно, в останню неділю червня.

Програма святкування передбачає проведення динамічного шоу сучасної молодіжної культури, в рамках якого буде організовано: виступ команди брейк-дансу «Хай тек крю». Паралельно пройде виставка сучасної фотографії та запланована конкурсна програма під музику ді-джея з Ялти DJ Skream.

Початок святкової програми - о 15.00.