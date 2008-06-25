На лондонських торгах аукціону “Крісті” встановили новий рекорд

За картину французького імпресіоніста Клода Моне на лондонських торгах аукціону “Крісті” заплатили 80,5 мільйонів доларів. Це найвища в історії ціна за роботу майстра. А також майже вдвічі більше, ніж сподівалися аукціонери. Адже розраховували отримати за картину до 48 мільйонів.

Полотно було написане 1919-го року в Живерні. Його вважають одним із найзначніших творів із циклу “Лілеї, пейзажі води”. Ім‘я покупця картини “Пруд с кувшинками” не розголошують.

ICTV