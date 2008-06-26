Націоналісти запланували відзначити в Криму день народження Шухевича

Кримська організація Конгресу українських націоналістів (КУН) має намір 29 червня провести в Сімферополі мітинг і ходу до дня народження головнокомандуючого Української повстанської армії Романа Шухевича й проголошення «Акту відновлення Української держави». Низка громадсько-політичних сил півострова збираються протистояти проведенню даної акції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер Кримської організації КУН Василь ОВЧАРУК, до міської ради Сімферополя вже подано заявку на проведення акції до дня народження Р.Шухевича.

Р.Шухевич народився 30 червня 1907 року, «Акт відновлення Української держави» було проголошено 30 червня 1941 року. Напередодні цих дат на головній площі Сімферополя – площі Леніна – планується провести мітинг. «Оскільки 30 червня – це робочий день, ми вирішили провести свою акцію в неділю, 29 червня», - пояснив В.ОВЧАРУК.

Для участі в акції запрошені представники Народного Руху України, Української народної партії й низки громадських сил.

На мітингу, зокрема, роздаватимуть листівки з інформацією про те, скільки етнічних росіян були на службі «в гітлерівської Німеччини». «Вони хочуть зробити всіх зрадниками, але найбільше зраджували вони», - заявив В.ОВЧАРУК.

Після мітингу планується провести ходу до пам`ятника Тарасу Шевченку, де буде покладено квіти.

Лідер кримського КУН упевнений, що низка сил спробують зірвати акцію, тому подав заявку на ім`я начальника кримської міліції Миколи ІЛЛІЧОВА з проханням забезпечити громадський порядок. «За тією інформацією, яка в нас є, антиукраїнські сили блокуватимуть проведення нашої акції, тому ми просили вжити заходів для охорони правопорядку», - сказав В.ОВЧАРУК.

«Ми проведемо свій захід, я знаю, що буде блокування, але ми нікуди з цієї дороги не звернемо, це наше право. Конституція дає право кожному громадянину на мирні акції», - додав лідер Кримської організації КУН.

У коментарі кореспонденту УНІАН лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ назвав заплановану акцію провокацією. «Я вважаю, що це груба провокація, яка санкціонується в даному випадку Секретаріатом Президента України», - заявив головний комуніст Криму.

Він висловив переконання, що «громадськість Криму сприйме цю акцію вкрай негативно» й «перегородить дорогу відродженню неофашизму».

Л.ГРАЧ не виключив, що може виникнути фізичне протистояння в час проведення акції "кунівців". «Не бувати цьому (проведенню акції до дня народження Р.Шухевича – УНІАН)! Аж до фізичного протистояння, й це повинні знати всі, хто намагається влаштувати такий шабаш у Криму», - сказав він.

Лідер комуністів Криму також заявив, що організаторів акції слід «помістити в психіатричну лікарню». «Дозволити собі в Криму, де не сприймається нічого націоналістичного, відзначати дні народження всіх цих псевдогероїв, можуть тільки ідіоти», - сказав депутат.

Про намір перешкоджати проведенню акції КУН сьогодні заявила низка інших політичних сил півострова.