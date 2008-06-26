Томенко випустить аудіовидання творів української літератури

У День незалежності українців чекатиме дещо незвичний подарунок – вони почують найвідоміші поетичні твори української літератури у виконанні самих класиків.

Фонд Миколи Томенка “Справедлива країна” спільно з Національною радіокомпанією України випустить аудіовидання «Класика української літератури: Живі голоси».

Платівка відтворить голоси Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Миколи Бажана, Василя Стуса, Василя Симоненка, Олеся Гончара, Миколи Вінграновського та Платона Воронька. А найдавніший запис на майбутньому диску, датований 1906-м роком, – це голос Марка Кропивницького. Більшість аудіоплівок взяті із фондів Українського радіо, решта – з приватних архівів.

А в майбутніх розробках Фонду “Справедлива країна” та Національної радіокомпанії України диск з оригінальним авторським виконанням української прози.

ICTV