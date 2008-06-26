Стівен Спілберг зніме фільм для дітей – ”39 ключів”

Кінокомпанія Стівена Спілберга DreamWorks придбала права на екранізацію серії дитячих книг під назвою «39 ключів».

Легендарний режисер Стівен Спілберг має намір виступити режисером нового проекту "39 ключів", який є циклом дитячих повістей, написаних провідними авторами. Основну частину творів для спільного проекту "39 ключів" підготував письменник Рік Ріордан.

Імовірно до збірки увійде десять творів. Всі вони об`єднані одним спільним сюжетом і є історіями з життя наймогутнішого клану в світі, який шанує пам`ять своїх предків: Наполеона і Гудіні. Проте джерело неймовірної сили цього сімейства залишається нерозгаданий.

Проект був запущений у вересні минулого року видавничою компанією Scholastic Media і буде реалізований протягом найближчих двох років. Стівен Спілберг зацікавлений виходом серії і планує також виступити продюсером проекту.

Подробиці