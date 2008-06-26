Стівен Спілберг зніме фільм для дітей – ”39 ключів”
DreamWorks придбала права на екранізацію
Кінокомпанія Стівена Спілберга DreamWorks придбала права на екранізацію серії дитячих книг під назвою «39 ключів».
Легендарний режисер Стівен Спілберг має намір виступити режисером нового проекту "39 ключів", який є циклом дитячих повістей, написаних провідними авторами. Основну частину творів для спільного проекту "39 ключів" підготував письменник Рік Ріордан.
Імовірно до збірки увійде десять творів. Всі вони об`єднані одним спільним сюжетом і є історіями з життя наймогутнішого клану в світі, який шанує пам`ять своїх предків: Наполеона і Гудіні. Проте джерело неймовірної сили цього сімейства залишається нерозгаданий.
Проект був запущений у вересні минулого року видавничою компанією Scholastic Media і буде реалізований протягом найближчих двох років. Стівен Спілберг зацікавлений виходом серії і планує також виступити продюсером проекту.