Софія Київська започатковує театралізовані екскурсії

До старожитностей Києва як на виставу. Тепер кожен гість столиці матиме змогу не просто відвідати історичні місця з екскурсоводом, але й відчути дух історії - дух українського етносу.

Іноземних туристів, а саме на них це і розраховано, зустрічатимуть древньоруські вояки. Гості побачать в’їзд до київської святині самого князя Ярослава Мудрого із донькою Анною Ярославною. З нею, бо іноземним туристам відомо саме ця постать з великої родини Ярослава.

Екскурсоводом буде не хто інший, як сам Нестор-літописець. Він занурить екскурсантів в українську історію, від створення Києва, становлення національного духу, від язичества до християнства.

У заповіднику Софія Київська обіцяють, що серед персонажів можна буде побачити і гетьмана Івана Мазепу, який доклав, чимало зусиль для збереження української святині.

У виставі братимуть участь провідні київські музиканти, зокрема гурт автентичного співу «Володар».

ICTV