Перші особи країни поклонились Шевченку і Грушевському

З нагоди Дня Конституції Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії покладання квітів до пам`ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, разом з главою держави в цьому заході взяли участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, народні депутати України.