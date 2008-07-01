Вєрка Сердючка відкрила телемагазин (фото)

У новому відео Вєрки Сердючки на пісню Essen глядачі побачать незвичайний телемагазин. У нім українська попелюшка з іскрометним гумором демонструватиме пояси для схуднення, надувні дивани і велотренажери. А допоможуть їй в цьому мама і новий герой–Суперденіс.

– Ідея кліпу належала Андрію Данилкові. Адже всі вже сто разів бачили телемагазини, але на цей раз жоден глядач не залишиться без усмішки. Це буде позитив у кубі! – каже режисер відео Віктор Скуратовський. – Я вперше працюю з Андрієм. Він як артист настільки самодостатній, що головне моє завдання, як режисера – не зіпсувати його образ. А ще ми ввели нового персонажа – Супердениса. З ним поближче хотіли познайомитися всі героїні на знімальному майданчику. Буде потяг до нього і у Вєрки.

У кліпі Essen Вєркині наряди стали ще коротшими. Вона одягнула суперкороткі шорти.

– Сердючка молодиться і як ніколи упевнена в собі. Таку красу ховати не можна, – розповідає стиліст кліпу Анжела Лисиця. – Ми довго шукали для Сердючки смішний образ. А коли підклали величезний живіт, відразу почали реготати. Андрій тут же пригадав одну тітку з гуртожитку, і образ склався сам собою. І маму на цей раз вирішили одягнути не в штани, а теж в шорти. Вийшло дуже комічно.

Сама Сердючка порівняла свій новий кліп Essen з їжею на газеті, яка і без шовкової скатертини смачна.

– Зараз багато режисерів «ковбас ять" більше, ніж артисти. Такі кошториси присилають. І я вирішила зняти кліп Essen на цифрі. Це як їжа на газеті – все одно смачно, – говорить Сердючка.

Пісня Essen (німецькою – їсти) – одна з 12 нових композицій, що входять у новий альбом Сердючки «До Ре Мі».

– Пластинка з`явиться на прилавках у середині липня. Дивіться і слухайте! – говорить Сердючка.

За матеріалами прес-служби артиста