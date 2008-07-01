Модна інтрига розкривається у столиці Франції
10:58, 01 липня 2008Культура
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Почали демонструвати колекції осінь-зима
|фото AFP
Натхнення майстер шукав в архівах Будинку Діор. Сам Крістіан Діор, який після Другої світової зробив революцію у жіночому гардеробі, змінював крій і силует своїх суконь кожного сезону. Тож, віддаючи шану великому модельєру, Гальяно підійшов до справи радикально: чорно-білі вампіричні моделі наприкінці шоу змінили сукні і костюми у пастельних тонах. Щоб підкреслити їхню оригінальність, дизайнер навіть використав корсети.
Сьогодні Паризький тиждень моди продовжить Шанель і Крістіан Лакруа.
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