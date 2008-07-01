Модна інтрига розкривається у столиці Франції

На Паризькому тижні моди почали демонструвати колекції сезону осінь-зима 2008/09. Родзинкою шоу став показ нової колекції haute couture ексцентричного Джона Гальяно.

Натхнення майстер шукав в архівах Будинку Діор. Сам Крістіан Діор, який після Другої світової зробив революцію у жіночому гардеробі, змінював крій і силует своїх суконь кожного сезону. Тож, віддаючи шану великому модельєру, Гальяно підійшов до справи радикально: чорно-білі вампіричні моделі наприкінці шоу змінили сукні і костюми у пастельних тонах. Щоб підкреслити їхню оригінальність, дизайнер навіть використав корсети.

Сьогодні Паризький тиждень моди продовжить Шанель і Крістіан Лакруа.

ICTV