Руслана привозить європейську прем’єру в Україну

У 2008 році Руслана представила в Україні свій новий довгоочікуваний альбом «Амазонка» та антипіратську ініціативу на захист інтелектуальної власності українських авторів, що була офіційно оголошена 24 квітня під час прес-конференції в УНІАНі.

Навесні Європа побачила нове безпрецедентне шоу Руслани. Грандіозні концерти на великих сценах Баку, Софії, Гамбургу, Канн, Стамбулу, Белграду, Бухаресту «підключили» до Дикої Енергії сотні тисяч глядачів різних країн, та багатомільйонну телевізійну аудиторію Європи. В Україні прем’єра нової концертної програми співачки відбулася в рамках фестивалю «Таврійські ігри» в Каховці.

Нове європейське шоу Руслани являє собою високотехнологічне музичне видовище світового рівня.

Дія шоу переносить глядача у віртуальні фантастичні світи, віртуозно відтворені за допомогою сучасних проекційних та світлових технологій, спеціально розроблених для шоу Руслани провідними європейськими спеціалістами і компаніями.

У карколомній зміні нових вражаючих костюмів і образів на сцені з’являються синтетичні солдати майбутнього, середньовічні пірати в цікавій арт-фентезі інтерпретації, урбаністичні байкери, етнічні воїни, містичні музи та навіть приголомшливо красива наречена у виконанні самої Руслани.

В оригінальному інтерактивному форматі на сцені співіснують рок-музиканти, ді-джей (визначна постать в сучасній українській електронній музиці - DJ Small) великий склад балету (кращий український шоу-балет «Життя»). Режисер-постановник шоу - заслужена артистка України Ірина Мазур.

За настроєм музики і візуального ряду Шоу розділене на блоки, що відтворюють різні стихії природи.

Музична програма шоу також побудована на контрастах і перевтіленнях. Нові запальні хіти змінюють ліричні балади. В подарунок прихильникам лунають і давно улюблені відомі в усій Європі шлягери Руслани.

Сама Руслана протягом програми грає на різних інструментах, змінює числені вражаючі образи та костюми і, звісно, не забуває при цьому заряджати публіку своєю неповторною енергією, драйвом, віртуозним живим виконанням.

Приходь на концерт у своєму місті та пєднуйся до антипіратської ініціативи Руслани. Слухай улюблену музику в оригіналі.

Подробиці на сайті www.ruslana.ua.