Еді Мерфі вирішив покинути кінематограф

Американський актор Еді Мерфі офіційно підтвердив інформацію про припинення акторської діяльності в кіно та оголосив про повернення на театральну сцену.

Еді Мерфі розповів у ефірі телепередачі Extra, що він готовий піти з великого кіно, як тільки завершить роботу над початими кінопроектами.

«30 років свого життя я присвятив кінематографу, я взяв участь в 50-ти картинах і тепер прийшов час повернутися до витоків, тобто на театральну сцену», – зазначив актор в інтерв`ю.

Перші досліди Еді Мерфі в кіно відносяться до 1980-их рокам, коли на екранах з`явилися картини з його участю: «48 годин», «Помінятися місцями», «Поліцейський з Беверлі-Хілз».

Останнім часом актор брав участь у рядових комедіях «Хитрощі Норбіта», «Чокнутий професор» та інших, які «підірвали» авторитет Мерфі як серйозного актора. Проте вже в 2007 році актор одержав почесну статуетку «Золотий глобус» за роль другого плану у фільмі «Дівчата мрії», за яку він також удостоївся номінації на премію «Оскар».

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