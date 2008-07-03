У Чехії відзначають 125-й день народження Франца Кафки

У Чехії відзначають 125 років з дня народження великого письменника Франца Кафки.

Кафку вважають одним з найбільш виразних представників чеської, єврейської і німецької культури початку ХХ століття.

Талант Франца Кафки, який народився і жив у Празі, збагатив світову літературу магічним реалізмом. Саме у цьому жанрі написані його твори, перекладені на 70 мов.

Як підкреслює провідний дослідник творчості письменника професор Курт Кролоп: "Франц Кафка описав властиве йому сприйняття світу, актуальне для початку ХХ століття, для періоду тоталітаризму, і для сучасності".

У Чехії, через накладену тоталітарною владою забороною на твори письменника, почати роботу над виданням повного зібрання його творів стало можливим тільки після "оксамитової" революції 1989 року. Нині ім`ям Кафки названо багато вулиць у чеських містах, у Празі діє "Об’єднання Франца Кафки", яке має значний міжнародний авторитет.

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