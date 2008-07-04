Ющенко вимагає, щоб чиновники говорили українською

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб державні службовці говорили українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, реагуючи на російськомовний виступ голови Державної податкової адміністрації Сергія БУРЯКА сьогодні на форумі «Влада і бізнес –партнери» у Києві.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він як Президент звертається до представників державної влади з вимогою дотримуватися закону про державну мову.

«Усі інші - це їхнє право: право обирати (якою мовою говорити). Навіть ті записки, які йдуть від депутатів російською мовою, я це все стерплю. Але коли мова йде про державного службовця, пам’ятайте, ми живемо в Україні, де є закон про державну мову і другий закон про державного службовця», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також додав, що держслужбовцям доплачують за знання державної мови.