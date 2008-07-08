Акція „7 природних чудес України” виходить на фінішну пряму

Розпочався фінальний етап акції „7 природних чудес України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Оргкомітету акції, народного депутата Миколи ТОМЕНКА, у неділю, 6 липня, під час фестивалю „ЕтноЛіто: Івана Купала на Світязі” (Шацький район Волинської області) Оргкомітет оголосив 21 претендента на перемогу.

Список цих фіналістів визначений зі 100 претендентів на основі анкетування експертів – науковців та фахівців біологічних, геологічних, географічних факультетів провідних вузів України.

До Топ-21 увійшли (за абеткою):

- Асканія-Нова (біосферний заповідник, Херсонщина);

- Базальтові стовпи (геологічний заказник, Рівненщина);

- Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент (АР Крим);

- Буковинські водоспади (ландшафтний заказник, Буковина);

- Говерла (гора, Івано-Франківщина);

- Гранітно-степове Побужжя (регіонально-ландшафтний парк, Миколаївщина);

- Деснянська оболонь (біля м. Новгород-Сіверський, Чернігівщина);

- Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.);

- Дунайський біосферний заповідник (Одещина);

- Кам’яні могили (заповідник, Донеччина);

- Канівські гори (р. Дніпро, Черкащина);

- Карадазький природний заповідник (АР Крим);

- Кочубеївські дуби (Полтавщина);

- Мармурова печера (АР Крим);

- Олешківські піски (Херсонщина);

- Оптимістична печера (Тернопільщина);

- Подільські Товтри (національний природний парк, Хмельниччина);

- Світязь (Озеро, Волинь);

- Синевир (Озеро, Закарпаття);

- Тустань. Урицькі скелі (Львівщина);

- Яблуня-колонія (Сумщина).

З 7 липня стартує Інтернет-голосування на офіційному сайті http://7chudes.in.ua, де кожен зможе обрати свої сім природних чудес.

26 серпня, за результатами Інтернет-голосування та голосування експертів, Оргкомітет загальнонаціональної акції „7 природних чудес України” офіційно оголосить переможців.