Сленг атакує Оксфордський словник

Англійська мова розвивається під впливом професійних та соціальних спільнот і збагачується новими словами – визнали мовознавці і включили до нового видання Короткого оксфордського словника багато нових слів, повідомляє Дейлі Телеграф.

Серед новинок терміни шанувальників аніме – наприклад, "cosplay", від слів “костюмована гра”, воно означає перевдягання у костюми улюблених персонажів.

Зі світу моди прийшли вирази “body-con ”, що означає одяг “в облипку”, або “lookbook” – так називають ілюстровані каталоги одягу. Окремими терміном позначається манера виробників вказувати на своєму одягу менший розмір, щоб полестити клієнту – “vanity sizing”.

Фінансисти позичили словнику термін “crunch”, який означає фінансову кризу, а також “boiler room” (котельня) – приміщення, де працюють дилери цінних паперів.

Зрозуміло, що не могли залишитися осторонь комп’ютерники. Серед їхніх слів, зокрема, значиться “botnet” – це мережа комп’ютерів, яка заражена шпигунською програмою і робить роботу “на сторону” без відома господарів, наприклад, розсилає пошту.

Цікава трансформація відбулася зі словом “celebrity” – так називають у Британії відомих людей. Спочатку воно скоротилося до “celeb”, а зраз і зовсім до “sleb”.

Отже кількість слів у англійській мові зростає, але, як це не сумно, у активному вжитку їх залишається все менше – час згадати папугу з повісті Дарела, який займався провітрюванням рідкісних слів.

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