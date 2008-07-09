”Райські птахи” Балаяна відкриють кінофестиваль ”Золотий абрикос”

Український фільм "Райські птахи" Романа Балаяна, світова прем`єра якого відбулася в рамках основного конкурсу 30-го ММКФ, відкриє V Міжнародний кінофестиваль "Золотий абрикос". Фестиваль традиційно пройде в Єревані з 13 по 20 липня.

«Абрикос і Параджанов є для мене не тільки символами фестивалю, але і всієї Вірменії, - відзначив Олег Кохан, продюсер картини «Райські птахи». - А Параджанов став тією червоною ниткою, яка нерозривно зв`язує наші дві країни. Особливо приємно представляти у Вірменії нову картину Романа Балаяна – друга і учня Параджанова. Тим паче, що в «Райських птахах» відображено час, коли історія у наших країн була спільною».

Цього року оргкомітет "Золотого абрикоса" одержав майже 400 заявок на участь з 65 країн світу. У конкурсній програмі буде представлено ігрове і документальне кіно, регіональний конкурс "Режисери без кордонів", а також "Вірменську панораму".

Оцінювати картини, включені в конкурсну програму V Міжнародного кінофестивалю "Золотий абрикос", будуть п`ять різних жюрі - Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, екуменічне жюрі, а також жюрі у категоріях "Ігрове кіно", "Документальне кіно" і "Вірменська панорама".

Поза конкурсом будуть представлені програми "Єреванські прем`єри", "Ретроспектива", "Дань пам`яті", "Арабські ночі", "Світ документального кіно", а також "Європейська панорама", в рамках якої пройдуть дні французького, голландського і німецького кіно з «Молодість без молодості» Френсіса Форда Копполи, «Оптимістами» Горана Паскалевіча і "Зйомками в Палермо" Віма Вендерса.

Почесними гостями фестивалю стануть президент Європейської кіноакадемії Вім Вендерс і іранський режисер Даріуш Мерджуї, які стануть володарями премії "Параджановський талер" за внесок у розвиток світового кінематографу, а також Горан Паскалевіч з Сербії і француженка Катрін Брейя.

Закривати V Міжнародний кінофестиваль "Золотий абрикос" буде фільм Атома Егояна "Поклоніння", світова прем`єра якого відбулася в рамках конкурсної програми 61-го Каннського кінофестивалю.