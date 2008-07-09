«Океан Ельзи», «Тартак» і «Бум Бокс» заграють на кордоні ЄС

З 28 до 30 серпня на кордоні України з Європейським Союзом проводитимуться транскордонні дні добросусідства. Програма заходів в межах цих днів достатньо насичена. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила представник оргкомітету Транскордонних днів добросусідства - 2008 Олена Яремко.

Апофеоз Днів добросусідства відбудеться 30 серпня у с.Угринів (біля Сoкаля, Львівська область)/Долгобичів (Грубешівський повіт, Люблінське воєводство). Власне на цьому східному кордоні ЄС відбудеться фестиваль "Кордон 803" за участі зіркових гуртів з Польщі та України. З польської сторони будуть такі відомі гурти - "Kayah", "T.Love", "Karimski Club", з української сторони виступатимуть - "Океан Ельзи", "Тартак", "Бум Бокс", повідомляє Zaxid.net.

"Концерт на кордоні - це виявлення позиції, що ми хочемо будувати мости, а не залізні мури між народами, які творять Європейську спільноту. Тому усе, що відбуватиметься на "Кордоні 803" - культура, молодь, приязнь, дружба - покликана долати кордони, і так, щоб це почули у Брюсселі", - зазначила Олена Яремко.

Сцена, де виступатимуть гурти, стоятиме на самому кордоні, тому усім охочим, які приїдуть на фестиваль варто пам’ятати три речі: потрібно взяти паспорт, не брати алкоголю та цигарок.

Також 30 серпня відвідувачів чекає транскордонний ярмарок: виставка фотографій на тематику, пов’язану з прикордонням; презентації проектів, пропозиції транскордонної співпраці, презентації організацій, культурних, освітніх, релігійних товариств, об’єднань національних меншин; виставка мистецьких творів, регіональної народної творчості; кулінарний пікнік з традиційною кухнею.