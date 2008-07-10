У парку «Minimundus» з`явилася модель шедевру з Чернівців (фото)

В австрійському місті Клагенфурт під час святкування 50-річчя створення всесвітньовідомого парку архітектурних мініатюр «Minimundus» було урочисто відкрито нову мініатюру - модель Чернівецького театру імені Ольги Кобилянської - архітектурного шедевру віденських архітекторів Фельнера й Гельмера, якому нещодавно виповнилося 100 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, такий своєрідний подарунок Чернівцям до 600-річчя став можливим завдяки ініціативі Центру буковинознавства.

Профінансували створення моделі одного з архітектурних шедеврів Чернівців та долучилися до реалізації цього проекту міська та обласна влада, муніципалітети Клагенфурта і Вольфсберга, федеральна земля Карінтія, Австрійська кооперація (Відень), Товариство Георга Дроздовського у Клагенфурті. Координацію зусиль усіх партнерів здійснювали співробітники дирекції карінтійського уряду Удо ПУШНІГ та Вернер ПЛАТЦЕР.

Під час офіційного відкриття моделі голова Карінтії Йорг ХАЙДЕР наголосив на тому, що зміцнення партнерських відносин Карінтії із Чернівцями є важливим кроком на шляху євроінтеграції України.

Делегація з Чернівців підтвердила велику схожість моделі театру із його оригіналом. Міський голова Микола ФЕДОРУК подякував листами Й.ХАЙДЕРУ та бургомістру Клагенфурта Гаральду ШОЙХЕРУ за таке щире й оригінальне відзначення Чернівців, приємний подарунок чернівчанам до 600-річчя міста.

Він висловив сподівання, що із 300 тисяч туристів, які щороку відвідують парк архітектурних мініатюр «Minimundus», після знайомства із нововідкритою моделлю Чернівецького театру «щонайменше половина неодмінно виявить бажання приїхати до Чернівців».

Довідка УНІАН. У парку архітектурних мініатюр «Minimundus» в Клагенфурті представлені 144 моделі найвизначніших архітектурних пам’яток світу в масштабі 1:25.

Фото з офіційного сайту міста Чернівці