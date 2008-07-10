Картину з особистої колекції Уласа Самчука передали музею у Рівному

Картину відомого українського художника Федора Кричевського з особистої колекціїї Уласа Самчука передано розпорядниками його творчої спадщини з Канади музею письменника у Рівному.

Як передає кореспондент УНІАН, передача картини була здійснена за ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

9 липня, за дорученням Президента, картину Літературному музеєві Уласа Самчука у Рівному передав радник глави держави, голова Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.

М.ЖУЛИНСЬКИЙ повідомив журналістам, що домовленість про передачу цієї картини була досягнута з розпорядниками творчої спадщини та майна письменника – подружжям Соколиків під час нещодавнього візиту В.ЮЩЕНКА до Канади.

Картину, на якій зображено українську дівчину на фоні полтавського краєвиду, У.Самчук придбав 1941 року під час подорожі окупованою Україною. З нею він не розлучався протягом усього життя. Письменник заповів повернути картину на Батьківщину після його смерті лише тоді, коли Україна стане незалежною.

У цей же день М.ЖУЛИНСЬКИЙ, поет Іван ДРАЧ і генеральний директор Національного художнього музею України Анатолій МЕЛЬНИК у рамках всеукраїнської акції «Мистецька бібліотека» передали Рівненській обласній науковій бібліотеці понад 700 примірників мистецькознавчих книг, альбомів і часописів. Було зазначено, що такий набір літератури уже отримали майже 50 українських бібліотек. Відповідну літературу отримають також районні і міські бібліотеки області.

Довідка УНІАН. Улас Самчук народився у селі Дермань нині Здолбунівського району Рівненщині. Він одним із перших в українській літературі звернувся до теми Голодомору (трилогія «Волинь»), висувався кандидатом на присудження Нобелівської премії в галузі літератури. Зазнав ідеологічних нападок з боку радянської пропаганди головним чином за те, що під час німецької окупаціїї у Рівному видавав українську газету «Волинь». Був заарештований німцями за українську патріотичну тематику в цій газеті. Помер письменник у 1987 році в Канаді. У 2006 році на честь сторіччя з дня його народження у Рівному було відкрито перший в Україні пам’ятник У.Самчуку.