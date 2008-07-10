Унікальну знахідку відшукали на дні Дніпра біля Хортиці

Цінну історичну реліквію вивчають у Запоріжжі: два човни "Запорізький дуб" козацької доби відшукали на дні Дніпра

Зараз підводні археологи намагаються врятувати раритети 17 століття від знищення. Адже тут сильна течія, що руйнує судна. Знахідки унікальні, бо в Україні їх ніхто ще не бачив, зберігся лише один малюнок, за яким і були ідентифіковані човни.

Два човни козацької доби піднімуть з дніпровських глибин біля берегів Хортиці, повідомляє ICTV. Це унікальна знахідка, запевняють дослідники. Досі зберігся лише єдиний малюнок човна під назвою "Запорізький дуб". Тепер вчені сподіваються розкрити таємниці козацького суднобудівництва. Такі човни брали участь у Російсько-турецькій війні, розповідають археологи. Маневрені та вузькі "Запорізькі дуби" легко долали сто кілометрів порогів і при цьому вміщували багато козаків.

Військові човни завдовжки з п`ятнадцять метрів більше трьох століть пролежали під шаром мулу та піску. Через сильну течію корпуси вже почали розсипатись. Зараз водолази розчищають скелет кораблів і збирають фрагменти оздоблення. Кажуть, пощастило, що вода не зацвіла.

Дно Дніпра біля Хортиці всіяне затонулими човнами. Адже тут колись зимував козацький, а потім російський флот. Підводні артефакти потерпають від чорних археологів, які розкрадають цінні речі та ламають конструкції човнів.

Валерій Нефьодов, директор запорізького філіалу Інституту археології Національної академії наук України: "Ми намагаємось залучити до своєї роботи якомога більше громадян, які цікавляться підводним світом. Щоб вони були не руйнівниками пам’яток історії, а щоб вони були нашими союзниками по збереженню".

Роботами з розчищення човнів цікавиться Президент України. За домовленістю, знахідки поповнять експозиції Мистецького арсеналу. Гідроархеологи планують розкопати та підняти човни за місяць, після чого їх перевезуть до ангару та впродовж року консервуватимуть цінну деревину.