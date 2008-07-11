Гіпсовий Яценюк змінить Андруховича-неандертальця (фото)
Черговий епатажний проект Федірка
|Анатолiй Федiрко біля свого творіння - бюсту Андруховича. Фото з сайту "Україна молода"
Як повідомив кореспондентові УНІАН А.ФЕДІРКО, «голова Верховної Ради, як відомо, родом із Чернівців, а тому і вшанувати його вирішили у рідному місті».
За словами митця, пам’ятник буде встановлено біля книжкової крамниці «Букініст» у центрі Чернівців. Він викликатиме асоціації з іконою. Поряд встановлять кружку для збору пожертв на «розвиток українського парламентаризму».
А.ФЕДІРКО каже, що запланований захід вже зараз «навів фурор» серед багатьох українських народних депутатів з різних фракцій, котрі виявили бажання особисто прибути на відкриття цього постаменту.
Раніше, за ініціативи А.ФЕДІРКА, фасад «Букініста» уже було прикрашено одним міні-пам’ятником з гіпсу – українському письменникові Юрію АНДРУХОВИЧУ у вигляді неандертальця.