У світ вийшла книжка ”Життя з моєю сестрою Мадонною”

Книжка "Життя з моєю сестрою Мадонною", написана братом співачки Крістофером Чікконе, у вівторок з`явилася на прилавках американських книгарень.

Роздрібна ціна "Життя" – 29 доларів 95 центів. "Мадонна – "найсвіжіша" зі знаменитостей, проданих тими, кого люблять", – написало з цього приводу агентство Ассошіейтед Пресс.

Крістофер називає себе найближчою до поп-діви людиною й детально описує "зворотній бік" її життя – що з дитинства вона страждала на безсоння, читаючи вночі книжки, а вдома королева стилю віддавала перевагу незмінній білій чоловічій майці великого розміру.

Молодший брат стверджує, що Мадонна любить свого "зоряного" чоловіка Гая Річі.

Крістофер і Мадонна Луїза росли разом у штаті Мічиган і разом осягали ази танцю. Коли Мадонна поїхала до Нью-Йорку за багатством і славою, вона не забула й брата, який став її особистим помічником та костюмером, художнім керівником і організатором турне.

За деяким даними, Мадонна підозрювала, що брат оприлюднить зайві подробиці її життя й нещодавно навіть зустрічалася з адвокатами в Лондоні, обговорюючи можливість призупинити вихід книги. Однак відтепер вона є вже й в інтернеті.

ICTV