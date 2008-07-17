Наступна сесія Київської міської ради відбудеться 28 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, закриваючи сьогоднішню сесію.

Коментуючи журналістам підсумки роботи сесії, О.ДОВГИЙ зауважив, що сьогодні спостерігалась надзвичайно конструктивна робота, і переважна більшість рішень була прийнята майже одностайно. Він висловив сподівання, що і наступна сесія буде такою ж продуктивною.

О.ДОВГИЙ наголосив, що сьогодні головним питанням сесії була ситуація, яка склалась із хлібом у Києві.

Також до важливих рішень О.ДОВГИЙ відніс рішення Київради щодо зміни порядку встановлення малих архітектурних форм. Він підкреслив, що Київрада припинила хаотичний розвиток МАФів, і висловив думку, що затвердження єдиної європейської, цивілізованої концепції розміщення МАФів буде втілено у життя, і, зокрема, жоден з операторів гральних автоматів не зможе більше сподіватись, що він розвиватиме свій бізнес за допомогою яток.

«Більше того, я маю надію, що ми обмежимо види товарів, які можна продавати у ятках, до хліба, преси та квітів», - сказав О.ДОВГИЙ.

Також до важливих О.ДОВГИЙ відніс те, що Київрада виділила землю музею в Пирогово та Мистецькому арсеналу. Зокрема, повідомив він, музею в Пирогово було відведено майже 130 га, і відтак «його межі, на які постійно зазіхали ті чи інші забудовники або, так скажімо, ділки, уже не зможуть цього робити». Мистецькому арсеналу, за словами О.ДОВГОГО, було виділено майже 10 га землі, що дозволить збільшити швидкість проведення робіт з його будівництва.