Через 30 років мультфільм ”Простоквашино” матиме продовження

Продовження анімаційної трилогії "Троє з Простоквашина", "Канікули в Простоквашині", "Зима в Простоквашині", створеною наприкінці 70-х років режисером Володимиром Поповим, з`явиться на екранах в серпні 2009 року. Про це повідомила Олена Баринова - режисер четвертої частини мультфільму, передає ІТАР-ТАРС.

"В основу сценарію, як і раніше, покладена повість дитячого письменника Едуарда Успенського, з яким ми разом нині працюємо. Ми зберегли колишнє місце дії, залишили знайомих героїв, а також ввели в мультфільм нових персонажів. Це, наприклад, сестра батьків Дяді Федора - полковник у відставці Тамара Ломова-Бамбіна. Ця пані попрощалася з армією і приїхала до Простоквашина не тільки відпочити, а й серйозно взятися за виховання головного героя", - розповіла Олена Баринова.

Її уявлення щодо майбутнього свого племінника значно відрізняються від його власних поглядів на життя. "Це породжує не тільки конфлікти між ними, а й кумедні ситуації, які викличуть у глядачів посмішку", - вважає режисер.

30 років не змінили ні характери, ні зовнішність, ні манери поведінки головних героїв. "Варто тільки зазначити, що Дядя Федір став самостійнішим, а Матроскін - ще більш хазяйновитим", - додала режисер.

Залишилися тими самими і голоси головних героїв - кіт Матроскін знову заговорить голосом Олега Табакова, пес Шарік - Льва Дурова, листоношею Печкіним займеться Олександр Панкратов-Чорний, а Дядя Федір говоритиме голосом Ольги Шорохової, яка раніше озвучувала галчату.

Над образами героїв працювала також художник Ольга Боголюбова, яка ілюструвала всі останні книги Успенського про Простоквашино. Крім того, для роботи над картиною режисерові вдалося залучити як досвідчених майстрів старшого покоління, так своїх учнів - студентів і випускників факультету анімації ВДІКу.

"Нашою новою картиною ми хочемо продовжити традиції школи радянської анімації. Це стосується техніки малюнка, а головне - намагаємося зберегти етичну основу дитячого кіно, яке завжди навчало глядачів доброти і прагнення допомогти ближньому", - відмітила Олена Баринова.

Олена Баринова отримала професію мультиплікатора в Києві та у ВДІКу. Серед її робіт стрічка "Савушкін, який не вірив у дива". Нині вона працює на студії "Союзмультфільм", де і йде створення нової анімаційної стрічки.

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