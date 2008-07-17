ЄС збільшить термін дії авторських прав на музичні твори

Євросоюз оголосив про плани збільшення терміну дії авторських прав на музичні твори з нинішніх 50 до 90 років, повідомляє сьогодні лондонська газета "Таймс".

Таким чином європейські автори й виконавці пісень та інших музичних творів зможуть одержувати гонорари протягом всієї своєї кар`єри.

Ініціатором продовження терміну дії авторського права є відома звукозаписна компанія EMI, в якої у 2012 році завершуються права на ранні твори легендарного гурту "Бітлз".

Після тривалого розгляду питання ЄК вирішила змінити чинне законодавство на користь авторів і виконавців музичних творів. Нині ця пропозиція надійшла в Європарламент для затвердження.

ICTV