Про Маяковського знімуть художньо-документальну стрічку

Георгій Єрмаков приступає до роботи над повнометражним фільмом про життя знаменитого поета Володимира Маяковського, зйомки якого вирішено провести в Грузії.

Художньо-документальна стрічка одержала назву "Перед вами багдадські небеса" і буде присвячена найбільшій фігурі російської літератури Володимиру Володимировичеві Маяковському. До числа спонсорів проекту увійдуть мерія Москви і Музей Маяковського. Режисерське крісло займе Георгій Єрмаков, а сценарій підготують Нана Цителашвілі і Тамаз Ткемаладзе.

За словами голови Спілки суспільств взаємин Грузії з Росією Нани Цителашвілі, фільм буде заснований на архівних матеріалах і буде художньо-документальним. Вона також зазначила, що Спілка проведе низку заходів, приурочених до святкування 115-летия поета.

Напередодні в Тбілісі відбулася прес-конференція, на якій було оголошено про проведення Днів Маяковського, які не проводилися в Грузії більше 20 років. Дні Маяковського проходитимуть з 24 липня за підтримки посольств Росії та Грузії.

Цій події також буде присвячена спеціальна виставка експонатів московського музею Володимира Маяковського, яка відкриється 25 липня в посольстві РФ у Грузії. Усі твори, привезені для експозиції, будуть передані в дар музею поета в його рідному селі Багдаті.

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